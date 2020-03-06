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СМИ сообщили о 100 тыс. зараженных коронавирусом в мире

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Фото: REUTERS/Heo Ran
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Число зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 в мире уже превысило 100 тыс. человек. Такие данные в пятницу, 6 марта, приводит ТАСС со ссылкой на свои источники, а также западные издания, в частности Daily Mail.

Согласно данным официального отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 5 марта, заболевшими считаются более 95 тыс. Инфекция распространилась более чем в 80 странах.

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Больше всего случаев заражения было выявлено в КНР — примерно 82%. Число летальных исходов в Китае превысило 3 тыс.

После Китая по количеству инфицированных вирусом следует Южная Корея — более 6,5 тыс. зараженных, 42 скончались (согласно данным ВОЗ на 5 марта — 5766 человек заразились и 35 умерли).

Иран, по данным СМИ, замыкает тройку стран с самым большим количеством зараженных коронавирусом нового типа — 4747 заразившихся, 124 умерли (согласно данным ВОЗ на 5 марта — 2999 человек инфицировано и 92 умерли).

В Италии заболевшими считаются 3858 человек, а скончались 148 (согласно данным ВОЗ на 5 марта — 3089 человек заразились и 107 умерли).

В ВОЗ информацию о 100 тыс. заболевших коронавирусом пока не подтвердили и не прокомментировали.

коронавирус

Ранее 6 марта стало известно о шести новых случаях заражения коронавирусом в России. Пять из них в Москве, один — в Нижнем Новгороде. Как стало известно, все зараженные недавно посещали Италию. По данным Роспотребнадзора,в целом в стране зарегистрировано 10 случаев инфицирования.

О вспышке коронавируса нового типа, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-19, стало известно в конце декабря. ВОЗ признала инфекцию чрезвычайной ситуацией по всему миру.

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