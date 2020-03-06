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Президент Перу сообщил о первом случае коронавируса в стране

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Фото: Global Look Press/El Comercio/ZUMAPRESS
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Президент республики Мартин Вискарра подтвердил первый случай коронавируса в Перу. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщила газета Elcomercio.

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Пациенту, по словам перуанского лидера, 25 лет, он приехал в Перу после поездки по Испании, Франции и Чехии.

Накануне сообщалось, что два пациента были госпитализированы в медицинский центр Alfredo Piazza и больницу Guillermo Almenara с лихорадкой, респираторным расстройством и другими симптомами. Новый коронавирус у них не был подтвержден.

Ранее в пятницу в Иране был зафиксирован рекордный рост случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, число инфицированных достигло 4747. Только за сутки число погибших от пневмонии COVID-2019 возросло на 17, достигнув таким образом 124 человек.

В этот же день в Нидерландах от нового типа коронавируса умер первый человек. Пожилой мужчина скончался в больнице города Роттердам.

Вспышка нового коронавируса (SARS-CoV-2), вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позже болезнь распространилась в других странах. Самая сложная эпидемиологическая ситуация Италии, Иране и Южной Корее.

По данным на 6 марта, общее число зафиксированных случаев заражения — 100 271, летальных исходов — 3408, вылечившихся — 55 988.

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