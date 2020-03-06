В Иране зафиксировали рекордный рост числа зараженных коронавирусом

В Иране зафиксирован рекордный рост случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, число инфицированных достигло 4747, сообщил в пятницу, 6 марта, телеканал IRINN со ссылкой на официального представителя минздрава Киануша Джаханпура.

«За прошедшие сутки удалось установить 1234 случая, что является рекордом. Общее число (заражений) с учетом новых данных — 4747», — резюмировал Джаханпур.

Он объяснил рекордный рост количества заболевших тем, что расширились возможности выявления инфекции. Власти увеличили число пунктов, где граждане могут сдать анализы на вирус.

При этом за сутки число погибших от пневмонии COVID-2019 возросло на 17, достигнув таким образом 124.

5 марта от коронавирусной инфекциив возрасте 68 лет скончался иранский дипломат и бывший член парламента Хосейн Шейхолеслам.

2 марта коронавирус стал причиной смерти члена Совета по целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Мохаммада Мирмохаммади.

Вспышка нового коронавируса (SARS-CoV-2), вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позже болезнь распространилась более чем в 70 странах. Помимо Ирана, вне материкового Китая самая сложная эпидемиологическая ситуация наблюдается в Италии и Южной Корее.