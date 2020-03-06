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В Нидерландах зафиксирована первая смерть от коронавируса

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В Нидерландах зафиксирована первая смерть от нового типа коронавируса. Об этом 6 марта сообщает Reuters со ссылкой на национальный институт здравоохранения.

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От инфекции умер 86-летний мужчина в больнице города Роттердам. По состоянию на 6 марта, в Нидерландах зафиксировано 82 подтвержденных случая заражения коронавирусом.

Также в пятницу издание ABC сообщило о пятой смерти от коронавируса в Испании. По данным газеты, в больнице Сарагосы скончался 87-летний мужчина. Это первая смерть, зафиксированная в автономном сообществе Арагон на севере Испании. Кроме того, по состоянию на утро 6 марта в Сарагосе зарегистрированы еще пять случаев заражения новым коронавирусом. Четверо госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии.

5 марта первый человек в Великобритании скончался от коронавируса. Власти не стали раскрывать личность покойного, однако в больнице сообщили, что это пожилой пациент и сейчас минздрав разыскивает всех людей, которые могли контактировать с ним.

коронавирус

Вспышка нового коронавируса (SARS-CoV-2), вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позже болезнь распространилась более чем в 70 странах. Самая сложная эпидемиологическая ситуация Италии, Иране и Южной Корее.

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