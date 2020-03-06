Прямой эфир
Сюжет:

В Калининграде госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вернувшуюся из Польши в Калининград женщину поместили в карантин из-за контакта с зараженным коронавирусом. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщили «Интерфаксу» в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Женщина, приехавшая из Польши, помещена в инфекционный стационар в областном центре. Она находилась в одном автобусе с гражданином Польши, который оказался заражен коронавирусом. Туристка ответственно отнеслась к выполнению требований медицинского контроля и сама сообщила о контакте», — рассказал собеседник информагентства.

Коронавброс: Россия борется с ложной информацией об эпидемии COVID-19
Президент обсудил с правительством дальнейшие шаги по борьбе с распространением инфекции

Сейчас у пациентки нет симптомов и признаков заболевания. Она пройдет обследование и останется под присмотром врачей на 14 дней.

коронавирус4 марта в Польше зафиксировали первый случай коронавируса у человека. Отмечается, что пациент прибыл из Германии и после этого в его организме была обнаружена инфекция.

Вспышка нового коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позже болезнь распространилась более чем в 70 странах. По последним данным, количество погибших от коронавируса только в Китае увеличилось до 3042, всего заразившихся в стране 80 552 человека.

Стремительнее всего заболевание распространяется в Иране, Китае, Италии и Южной Корее.

По состоянию на 5 марта в России зафиксировали семь случаев коронавируса: один у итальянца, четыре — у россиян и два — у китайцев. Граждане КНР уже выздоровели, их выписали из больниц в середине февраля.

В ВОЗ объявили, что смертность от вызываемой им пневмонии COVID-19 составляет 3,4%, в то время как от сезонного гриппа — менее 1%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Профилактика COVID-19 снизила заболеваемость ОРВИ в Новосибирской области
Главные музеи России рассказали о реакции на форс-мажор с коронавирусом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020