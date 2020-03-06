В Калининграде госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

Вернувшуюся из Польши в Калининград женщину поместили в карантин из-за контакта с зараженным коронавирусом. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщили «Интерфаксу» в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Женщина, приехавшая из Польши, помещена в инфекционный стационар в областном центре. Она находилась в одном автобусе с гражданином Польши, который оказался заражен коронавирусом. Туристка ответственно отнеслась к выполнению требований медицинского контроля и сама сообщила о контакте», — рассказал собеседник информагентства.

Сейчас у пациентки нет симптомов и признаков заболевания. Она пройдет обследование и останется под присмотром врачей на 14 дней.

4 марта в Польше зафиксировали первый случай коронавируса у человека. Отмечается, что пациент прибыл из Германии и после этого в его организме была обнаружена инфекция.

Вспышка нового коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего тяжелую пневмонию COVID-2019, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Позже болезнь распространилась более чем в 70 странах. По последним данным, количество погибших от коронавируса только в Китае увеличилось до 3042, всего заразившихся в стране 80 552 человека.

Стремительнее всего заболевание распространяется в Иране, Китае, Италии и Южной Корее.

По состоянию на 5 марта в России зафиксировали семь случаев коронавируса: один у итальянца, четыре — у россиян и два — у китайцев. Граждане КНР уже выздоровели, их выписали из больниц в середине февраля.

В ВОЗ объявили, что смертность от вызываемой им пневмонии COVID-19 составляет 3,4%, в то время как от сезонного гриппа — менее 1%.