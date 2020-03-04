Прямой эфир
Сюжет:

Коронавброс: Россия борется с ложной информацией об эпидемии COVID-19

Президент обсудил с правительством дальнейшие шаги по борьбе с распространением инфекции
0
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Большинство вбросов о вспышке коронавируса в России организованы из-за границы. Об этом президент РФ заявил на совещании с членами правительства, которое 4 марта прошло в резиденции Ново-Огарево. По мнению Владимира Путина, в стране не происходит ничего критичного и ситуация под контролем. Вице-премьер Татьяна Голикова призвала не верить ложной информации и опираться лишь на проверенные данные.

В штабном режиме

Основной темой совещания была заявлена реализация Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Тем не менее, еще до начала встречи все ожидали заявлений по борьбе с новой инфекцией. Коронавирус COVID-19 давно перестал считаться исключительно «китайской проблемой» и постепенно становится главной вызовом для всего мира.

— Мы с вами договаривались, что создадим соответствующую структуру, комиссию, которая будет этим заниматься, в «штабном» режиме работать по этой теме, — заявил Владимир Путин, передав слово вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Тревожные кнопки: кто распространяет фейки о 20 тысячах больных коронавирусом в России
В мессенджерах с бешеной скоростью пересылают голосовые сообщения с призывами запасаться консервами и никуда не выходить

Зампредседателя правительства по традиции начала со статистических данных. В частности, она отметила, что на утро 4 марта было зарегистрировано более 93 тыс. случаев заболевания, из них более 83 тыс. в Китайской Народной Республике и 12 тыс. — в других странах мира. Умерло свыше трех тыс. человек, выздоровело более 48 тыс.

— Новый коронавирус зарегистрирован в 80 странах мира, но ситуация от часа к часу меняется, к сожалению, в неблагоприятную сторону, — продолжила Татьяна Голикова.

После столь удручающих прогнозов вице-премьер решила успокоить сограждан, напомнив, что с момента организации работы по предотвращению проникновения коронавирусной инфекции в РФ было выявлено всего три случая заболевания.

— Два из них – это был Забайкальский край и Тюменская область в самом начале — это были граждане Китая, которые выздоровели. Один случай проникновения заболевания на территорию России — это наш российский гражданин, который не так давно вернулся из Италии, — подчеркнула Татьяна Голикова.

Состояние граждан РФ, которые были эвакуированы с круизного лайнера «Бриллиантовая принцесса», удовлетворительное и болезнь протекает в легкой форме, добавила она.

«Люди должны знать»

В последнее время в соцсетях появляются фейковые сообщения о достаточно большом количестве заболевших в России, информацию о которых якобы скрывают официальные власти, отметила вице-премьер. Татьяна Голикова призвала граждан не верить ложной информации, а опираться лишь на «истинные данные» властей.

— Что касается вбросов этих провокационных, ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы, но это, к сожалению, нас сопровождает всегда, — отреагировал Владимир Путин.

Класс опасности: число заразившихся COVID-19 в РФ может быть выше официальных данных
В Совете Федерации предложили ввести ограничительные меры по всей стране

Цель такой деятельности вполне понятна — авторы фейков пытаются посеять панику среди населения, подчеркнул президент.

— Ничего, слава Богу, пока у нас критического не происходит, но люди должны знать о реальной ситуации. Я прошу эту информационную работу наладить, — поручил Владимир Путин.

К слову, в Роскомнадзоре уже заявили о готовности ограничить доступ к некоторым интернет-ресурсам. В ведомство поступило требование Генпрокуратуры, в котором содержится ряд ссылок на сообщения в соцсетях, связанные с распространением коронавирусной инфекции.

На заседании обсуждалось и создание вакцины, разработка которой идет в федеральном государственном научном центре «Вектор» в Новосибирской области.

— У нас есть свой график наработки подобного рода препарата и вакцины. Мы стараемся как можно быстрее, насколько это возможно, ускорить разработку этих препаратов, — уточнила Татьяна Голикова.

Кроме того, на всех пунктах пропуска государственной границы силами Пограничной службы ФСБ и Роспотребнадзора ведутся контрольные мероприятия по профилактике и выявлению лиц с признаками инфекции, подчеркнула вице-премьер. Правительство принимает ни еобходимые меры по ликвидации дефицита масок и снижению цен на них.

Больная фантастика: как писатели предсказывают мировые эпидемии
Литературные сюжеты заставляют иначе взглянуть на распространение коронавируса

После выявления «элементов недобросовестной конкуренции» было принято решение об ограничении экспорта средств индивидуальной защиты за исключением гуманитарных целей, сообщила вице-премьер.

— Что это за гуманитарные случаи, когда можно поставлять эти маски за границу? — поинтересовался президент.

— Гуманитарные цели, когда мы Китаю поставляли, например, — ответила Татьяна Голикова.

— Понятно, но если у нас у самих не хватает? — был в недоумении президент.

— Исключительно по решению высшего политического руководства страны, — пояснила Татьяна Голикова.

Решение ограничить экспорт — абсолютно правильное, поскольку в стране необходимо обеспечить запас защитных средств, чтобы в обществе не было нервозности, отметил в беседе с «Известиями» депутат Алексей Чепа. При этом ситуация с коронавирусом в России полностью под контролем, а вокруг «очередного респираторного заболевания» в мире просто раздут ажиотаж, считает он.

— Через несколько месяцев мы получим вакцину, и тогда вопрос будет полностью решен. Тем более, мы видим, что, например, в Китае коронавирус идет на спад, — заявил парламентарий.

Помочь слабым

Во время совещания слово было предоставлено министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимиру Якушеву, который рассказал о результатах отопительного сезона. По его словам, процесс проходит в штатном режиме, а субъекты РФ оперативно ликвидируют все аварии и инциденты.

Кроме того, министр сообщил, что органы государственного жилищного надзора в прошлом году рассмотрели 1,5 млн обращений граждан.

Дайте им маску: как мемы про коронавирус захлестнули интернет
Для острот используются и полотна Ренессанса, и модные триллеры

— При этом только 5% обращений граждан связаны с жалобами на качество подготовки жилищного фонда к зиме и 3% — жалобы на качество теплоснабжения и горячего водоснабжения. Это на порядок меньше, чем было в предыдущий период, — подчеркнул он.

Выступил на мероприятии и министр экономического развития Максим Решетников, который сконцентрировался на освещение индивидуальных программ по развитию слабых регионов.

— Четыре показателя мы взяли за основу. Это доходы населения, уровень инвестиций, высокий уровень безработицы и бедности. В число таких регионов попали республики Алтай, Карелия, Тыва, Чувашия, Марий Эл и Калмыкия, Псковская область и Курганская область, Алтайский край, — заявил чиновник.

По словам министра, общий объём финансирования таких программ за счёт федерального бюджета до 2024 года составит 50 млрд рублей — «по миллиарду на каждый регион дополнительно в год». Средства пойдут, в первую очередь, на поддержку малого и среднего бизнеса, на создание производственных площадок, особых экономических зон, технопарков, на развитие туризма и инфраструктуры, пояснил Максим Решетников.

— На данный момент проекты таких программ отработаны, ожидается, что их реализация позволит увеличить объём инвестиций в этих регионах почти на 20 тыс. рублей на душу населения. Это плюсом 60% к тому, что там сейчас есть, то есть мы более чем в полтора раза увеличиваем. Доходы граждан должны вырасти за пять лет на 6,5 тыс. рублей в среднем, это примерно 30%, — пообещал министр.

В конце открытой части совещания слово было предоставлено министру транспорта Евгению Дитриху. Однако его выступление прошло без присутствия камер, поэтому о ходе реализации Комплексного плана журналисты так и не узнали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Аптечный пунктик: в РФ могут возникнуть проблемы с производством лекарств
Остатков китайского фармсырья для некоторых препаратов хватит до апреля
Мыслить штаммами: как коронавирус повлияет на расходы бюджета
Последствия будут более глубокими, полагают в Минэкономразвития

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020