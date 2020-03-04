Тревожные кнопки: кто распространяет фейки о 20 тысячах больных коронавирусом в России

В московской школе 25 первоклассников получили ожоги роговицы из-за кварцевой лампы, которую включила учительница. Как сообщает Mash, устройство купили родители, чтобы уберечь своих детей от коронавируса. После появления информации о первом подтвержденном случае заражения инфекцией в Москве в соцсетях с бешеной скоростью начали распространяться фейки об эпидемии болезни. Анонимные благодетели, желающие «уберечь своих близких», рапортуют о 20 тыс. заболевших и советуют запасаться консервами на черный день. Кто распространяет недостоверную информацию о коронавирусе и почему нужно внимательнее относиться к тревожным сообщениям — разбирались «Известия».

Тайная эпидемия

По информации анонимных источников, заболевших в Москве едва ли не больше, чем в Южной Корее, Иране и Италии вместе взятых. Распространители убеждены, что власти скрывают эту информацию перед предстоящим референдумом по поправкам к Конституции и из-за этого якобы погибнут тысячи людей. Вбросы распространяются через голосовые сообщения в WhatsApp, они попадают в группы, и дальше встревоженные пользователи рассылают их своим знакомых. Дезинформация рассчитана на самую чувствительную и доверчивую аудиторию: молодых родителей, которые беспокоятся о здоровье своих детей. Поэтому сведения разгоняют при помощи ботов в группах детских садов, школ и районов.

Компания Group-IB, которая занимается разработкой продуктов для кибербезопасности, сообщила о выявлении как минимум 9500 сообщений и постов о несуществующей эпидемии вируса в России. Компания проводит расследование и занимается поиском людей, ответственных за распространение ложной информации.

Тревожные кнопки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Предположительно, цель данных провокационных действий — усиление панических настроений среди москвичей. «Просьба критично относиться ко всем непроверенным источникам распространения таких новостей и соблюдать все рекомендации ВОЗ и Минздрава по профилактике заражения коронавирусом», — говорится в заявлении гендиректора компании Ильи Сачкова.

Чаще всего фейки распространяются встревоженным женским голосом. Так, одна из авторов сообщения обращается к некоей «Настёне», которая якобы работает в правительстве и рассказывает о том, что узнала «достоверную информацию» от подруги, чья подруга работает помощником депутата. Женщина советует «закупать консервы, маски и никуда особо не вылазить» из-за «эпидемии в городе».

Другая девушка, обращается к «Леночке» и пытается «уберечь всех-всех-всех своих дорогих людей». По ее словам, правительство якобы не хочет информировать граждан о происходящем, поэтому нужно максимально передавать «более чем достоверную информацию» о массовой эпидемии. В качестве источника информации девушка называет итальянские СМИ, но тщательная проверка источников на итальянском языке не дает ни одного сообщения об эпидемии коронавируса в России.

Третий фейк распространяют от имени доктора медицинских наук экс-министра здравоохранения Казахстана Жаксылыка Доскалиева, который якобы рекомендует лечиться от коронавируса чесноком.

— Самое надежное средство от коронавируса — это чеснок. Каждое утро, поднявшись, пока ничего не проглотил, не попил, не поел. Ни в коем случае ничего не есть, пока не проведете эту процедуру. Берете хороший зубок чеснока или два зубка, мелко накрошите и глотаете, припивая водой как таблетки. Ни в коем случае не жевать, — утверждает мужской голос из рассылки. Местные СМИ обратились в Минздрав республики за подтверждением этой информации, и действующий министр здравоохранения Елжан Биртанов назвал эти сведения не соответствующими действительности и пообещал привлечь их авторов к ответственности.

Тревожные кнопки Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

В столичных школах тем временем бдительные учителя советуют детям чистить нос намыленным пальцем, чтобы не подцепить коронавирус. Одновременно с усилением мер предосторожности стало известно, что в одной из московских школ во время дезинфекции около 25 первоклашек получили ожоги роговицы. Лампа кварцевания была включена во время уроков и на переменах в нарушение правил. Учительница лишилась работы, но вскоре выяснилось, что устройство приобрели родители школьников, которые бурно обсуждали распространение вируса в родительском чате.

Проверка на мнительность

Эту же информацию, дополненную сплетнями о забитых больницах, транслируют в комментариях районных и городских пабликов «ВКонтакте». Согласно российским законам, ответственность за распространение заведомо ложной информации (фейковых новостей) составляет от 30 тыс. до 100 тыс. рублей для физических лиц. Причем штраф выписывается не только организаторам, но и распространителям. Таким образом, не исключено, что каждому из 9,5 тыс. человек, переславших голосовые сообщения о массовой эпидемии, по закону придется отвечать за это. Если же всплеск фейковых новостей приведет к тяжелым последствиям, таким как смерть, вред здоровью человека или прекращение работы объектов инфраструктуры, виновных могут наказать штрафом до 400 тыс., а для юрлиц, решивших предупредить своих клиентов о несуществующей эпидемии, — до 1,5 млн рублей.

Узнать актуальные данные о росте числа заболевших можно в нескольких источниках, собирающих общемировую статистику. Во-первых, можно обратиться к сайту Всемирной организации здравоохранения. По данным ВОЗ, в России зафиксировано три случая заболевания.

Тревожные кнопки Фото: агентство городских новостей «Москва» /Денис Воронин

Во-вторых, детальная информация о числе заболевших, выздоровевших и умерших в результате нового вируса содержится на обновляемой онлайн-карте. По данным портала, в России зафиксировали три случая заражения, причем двое пациентов уже выздоровели.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский уже выступил с предложением временно ввести смертную казнь за распространение ложных сведений о коронавирусе. В более мягкой манере выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко, призвав общественность не поддаваться панике, а в мининформе республики попросили СМИ и блогеров не нагнетать обстановку в связи с ситуацией.

Манипулятивные приемы

Одним из получивших тревожное сообщение в мессенджере стал старший преподаватель Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Леонид Смехов. В своем посте на Facebook он проанализировал, какие манипулятивные приемы используют авторы фейковых новостей, чтобы добиться массового их распространения. Во-первых, информация подается не обезличено, как в новостных сводках, а при помощи личного обращения к человеку. Невольно подслушивая чей-то разговор, слушатель может проникнуться к нему доверием.

Помимо этого, девушка на аудиозаписи говорит о своем недоверии к официальным источникам и усиливает чувство страха перед инфекцией. Автор записи не называет свой источник, но отмечает, что он «более чем достоверный» — это еще один признак фейковой новости, отмечает Смехов. В конце поста автор приводит пять признаков манипуляции при помощи недостоверной информации.

— Вас стараются раскачать на сильные эмоции, чтобы вы перестали анализировать, а начали верить. Используются сильные, громкие высказывания, крупные цифры. Упор идет часто на наши стереотипы и представления о мире (например, что, если власти молчат, значит, всё очень плохо). Источники демонстрируются как достоверные, но никогда не называются. Вас призывают делать какие-то очень простые вещи типа репоста, чтобы избежать страшного исхода. Это как в детстве не наступать на стыки плиток, чтобы не вызвать несчастья, — говорится в посте старшего преподавателя РАНХиГС.

Тревожные кнопки Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Массовые рассылки фейковых новостей можно сравнить с телефонным терроризмом, потому что они преследуют те же цели: посеять панику и страх среди населения, отметил в беседе с «Известиями» руководитель Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц.

— Это выгодно тем, кто не любит Россию, а таких недоброжелателей у нас хоть отбавляй. Занимаются этим те, кто хочет скомпрометировать нашу страну в глазах общественности других стран. Мы живем в эпоху подобных инфоповодов, где цифра и информация может взорвать и устроить гораздо больший урон, чем упавшая боеголовка. Нечто подобное уже происходило после пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Люди так устроены, что они подхватывают это и распространяют свои страхи, — подчеркнул Лифшиц.

При этом бороться, по мнению эксперта по кибербезопасности, нужно с причиной, а не со следствием: искать и наказывать заказчиков и производителями подобного контента.

— Нужно ужесточать законодательство в этой области вплоть до уголовной ответственности, вводить ее для создателей подобного контента, а не наказывать простых людей за их страхи, — добавил эксперт.

Вера в тревожные новости основана на страхе — одной из четырех базовых эмоций, которая определяет поведение людей, считает врач-психиатр, психофизиолог Сергей Нурисламов.

Тревожные кнопки Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

— Любой процесс, который можно использовать для того, чтобы посеять панику, может иметь смысл для заинтересованных сил. Правильный ответ на эти действия может быть только информационным. Все остальные меры не произведут впечатления на психически нестабильных личностей. Например, можно ввести полноценный контроль за камерами в больницах в онлайн-режиме, чтобы видеть, как людей обследуют, записывать разговоры и интервью тех, кто участвует в лечении пациентов. Каждый раз, когда используется фейковая информация, она должна носить уровень недосказанности. Как, например, то, что нужно спасать семью пока не поздно, — отметил Нурисламов.

Основная цель подобных сообщений — не предупредить кого-то о потенциальной опасности, а добиться дестабилизации в обществе, считает психофизиолог.