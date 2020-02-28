Сопутствующие болезни: что кроме коронавируса может ослабить рубль

Курс национальной валюты из-за связанной с коронавирусом паники может ослабнуть до 70 руб./$, прогнозируют опрошенные «Известиями» аналитики топ-30 банков . Еще на 15-20% могут сократиться и фондовые площадки. Однако новый вирус — не единственная причина падения котировок и рубля. На это также влияют усиление конфликта в Идлибе и снижение цен на нефть. Она в случае реализации пессимистичного сценария может подешеветь до $35-40 за баррель. Впрочем, происходящее в мировой экономике пока рано называть обвалом, сошлись во мнении эксперты. Сокращение индексов — это ожидаемая коррекция, поскольку в последнее время некоторые активы были слишком переоценены.

Рынок волнуется

Вспышка COVID-19 продолжает влиять на настроения и активность инвесторов в мире и «сеять» панику на фондовых рынках. 28 февраля к 16:30 мск индекс Мосбиржи был зафиксирован на отметке 2819,37 пункта, снизившись на 3,31%, а индекс РТС — на 1323,92 пункта (-4,49%). В 12:30 был отмечен рекордный обвал индексов на 5,65% и 7,48% соответственно. Вслед за сокращением биржевых сводок устремился вниз и рубль. Центробанк на 29 февраля определил курс нацвалюты на уровне 66,99 руб./$.

«Известия» обратились в топ-30 банков с просьбой оценить дальнейшее влияние коронавируса на фондовый рынок, курс российской денежной единицы и цену на нефть. По их прогнозам, падение биржевых котировок продолжится, а рубль, согласно усредненной оценке, в ближайшее время может пробить уровни в 70 руб./$.

Рынкам не удается удержаться от тревожных настроений из-за вирусной инфекции, также не добавляют оптимизма российским активам обострение ситуации в сирийском Идлибе и падение цен на нефть, утверждают аналитики. По оценкам начальника аналитического управления банка Зенит Владимира Евстифеева, нынешняя ситуация похожа на паническую, но не катастрофическую. У фондовых индексов еще есть запас для снижения в 15-20% . В случае превышения этого показателя ситуацию можно будет считать кризисной. А пока же нынешнее положение дел похоже на умеренную коррекцию, заверил он. Преждевременно утверждать о начале «медвежьего» тренда, добавил инвестиционный стратег ВТБ Станислав Клещев.

Давление на российскую валюту сохранится пока инвесторы не придут к консенсусу, что уровень цен, котировок и доходностей адекватен присутствующему в мировой экономике набору рисков, добавил Владимир Евстифеев. Помимо COVID-19 триггером для падения отечественного рынка и рубля стала публикация индекса деловой активности в США, оказавшегося ниже ожиданий и спровоцировавшего опасения, что эпидемия уже повлияла на американскую экономику, отмечает директор казначейства банка «Восточный» Константин Кочергин. При дальнейшей эскалации вирусной эпидемии курс рубля может преодолеть психологическую отметку в 70 руб./$, считает он.

Пессимистичный сценарий снижения на всех площадках может спровоцировать увеличение периода карантина, придание инфекции статуса глобальной пандемии и неэффективность разработанных вакцин , полагает Владимир Евстифеев. В этом случае динамика рубля будет определяться новыми реалиями, и снижение цен на нефть до $35-40 за баррель способно привести к скачку американской валюты в диапазоне 75-85 руб./$, уверен он.

По словам руководителя по операциям на денежном рынке банка «Возрождение» Михаила Берулавы, у рубля есть две технически важные зоны. Первая в 67 руб./$ уже преодолена на внутридневных торгах, и важно сможет ли «американец» закрепиться выше этой отметки после недельного роста. Вторая — 70 руб./$ — это стрессовые уровни 2018-го на фоне обострения санкций.

Наиболее оптимистичный сценарий поведения рубля дал главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Сейчас российская валюта выглядит недооцененной. Он считает, что при нынешних ценах на нефть, макропоказателях и сезонных факторах вполне обоснован диапазон в 63,3–64,1 руб./$.

По словам руководителя Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталии Орловой, основным фактором ослабления рубля все же стало падение цен на энергоносители. Снижение стоимости нефти на 10$ за баррель должно приводить к ослаблению нацвалюты на 5 руб./$, так как бюджетное правило работает ассиметрично и купирует только риски укрепления курса, добавила она. Беспокойство также вызывает приток нерезидентов в российский долговой рынок, отмечает эксперт. В условиях резкого снижения курса непонятно готов ли регулятор продолжать снижение ключевой ставки, в результате чего капитальный счет может сильно ослабнуть и перестать поддерживать рубль, считает Наталия Орлова.

Еще не вечер

В ближайшей перспективе ситуация на рынках может осложниться, и переломить общемировой тренд будет сложно, сходятся во мнениях аналитики . Ключевым фактором для курса рубля остается ситуация на сырьевых рынках, где многое зависит от решений ОПЕК+, которое будет принято 6 марта . Дополнительное сокращение добычи позитивно повлияет на динамику нефтяных котировок и приведет к росту стоимости черного золота до $55 за баррель, полагает Богдан Зварич. Тогда как, по мнению Константина Кочергина, при сохранении неопределенности по распространению коронавируса цена на черное золото может зафиксироваться на уровне $45-50 за баррель.

Продолжавшаяся с прошлого года волна оптимизма у инвесторов не предполагала, что может случиться глубокая коррекция на рынке, отмечает Владимир Евстифеев. В результате, нынешняя ситуация на биржах близка к панике, что позволяет большинству «перегретых» активов возвращаться к справедливым оценкам, добавил он.

С нынешним уровнем концентрации проблем в мировой экономике рынкам требовалась жесткая коррекция, отмечает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Фактор COVID-19 может стать действенным «отрезвляющим» инструментом для экономик, полагает он. Впрочем, рыночная паника пока еще не достигла своего апогея. Он отметил, что долговые рынки, в том числе российский, сохраняют сравнительную устойчивость к вирусу.

Без сигналов или дополнительных мер стимулирования от центральных банков дальнейшее снижение индексов развитых и развивающихся экономик продолжится, прогнозирует Михаил Берулава. Наиболее вероятным, представляется смягчение политики ЦБ Китая, отметил Станислав Клещев. Он не исключил, что о новых стимулах может быть объявлено до открытия торгов в понедельник.