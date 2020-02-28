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В ЦБ предрекли снижение прогнозных значений ВВП из-за коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Банке России считают, что есть серьезный риск не достигнуть прогнозных показателей роста ВВП страны. Соответствующий комментарий опубликован в пятницу, 28 февраля, на информационно-аналитическом портале ЦБ.

«По оценкам Банка России, расширение внутреннего спроса, а также ускорение расходования бюджетных средств, в том числе в рамках национальных проектов, будут способствовать увеличению экономической активности, в результате чего прирост ВВП в 2020 году составит 1,5–2,0%», — говорится в документе.

Этих показателей, по версии аналитиков, не удастся добиться, если распространение эпидемии коронавируса не прекратится.

Кроме того, как предполагают в ЦБ, не исключено и замедление роста мировой экономики, что также негативно скажется на России.

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25 февраля в Международном валютном фонде рассказали о последствиях коронавируса для мировой экономики. В качестве худшего сценария там рассматривают резкое снижение экономического роста Китая, однако европейские чиновники надеются, что ситуация в скором времени стабилизируется.

18 февраля в России началась подготовка плана по нейтрализации влияния коронавируса на экономику страны. В Минэкономразвития убеждены, что ситуация может усугубиться внезапно и это приведет к значительному ущербу для разных секторов экономики.

В начале февраля в Счетной палате заявили, что распространение коронавируса может негативно повлиять на мировую и отечественную экономику. Тогда же глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что вирус оказывает незначительное влияние на Россию.

В тот момент подобную точку зрения руководителя ЦБ отказался разделить глава Сбербанка Герман Греф, который полагает, что негативный эффект от эпидемии может быть весьма значительным.

Вспышка нового вида коронавируса (COVID-19) была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась по территории Китая и в других странах. По данным на 28 февраля, от коронавируса умерли 2867 человек, заболели 83 376, выздоровели 36 815 человек.

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