Эксперт раскрыл схемы обогащения на коронавирусе в Сети

Эпидемия коронавируса спровоцировала появление тысяч сайтов, так или иначе связанных с тематикой заболевания. Заместитель генерального директора Infosecurity a Softline Company Игорь Сергиенко, в пятницу 27 февраля, рассказал «Известиям», какие из ресурсов небезопасны и как мошенники пытаются заработать на распространении инфекции.

По его словам, более 2,5 тыс. доменных имен, эксплуатирующих тематику коронавируса, было зарегистрировано с начала февраля этого года. В зонах .ru и «.рф» появились 350 подобных доменов и 70 активных сайтов. В первую очередь через сетевые ресурсы мошенники пытаются продать вакцину от вируса COVID-19 или экспресс-тест, позволяющий определить наличие заболевания.

«В частности, на одном из сайтов предлагалось за 19 тыс. рублей приобрести устройство для определения наличия вируса в крови, а сайт другой предлагал присоединиться к сомнительной игре, сулящий выигрыш в реальных деньгах», — рассказал эксперт.

Еще одним способом заработка на эпидемии, по словам Сергиенко, стали магазины-однодневки. Виртуальные торговые точки предлагают всем желающим обезопаситься от инфекции приобрести наборы из защитных масок, очков, антисептических салфеток для рук и бутылочки с дезинфицирующей жидкостью. Стоимость подобных комплектов средств защиты в разы превышает аптечную.

Рассылка спама о коронавирусе часто используется мошенниками для распространения вредоносного программного обеспечения или для похищения паролей и иной конфиденциальной информации. Появление новых видов вредоносных рассылок, связанных с COVID-19 ежедневно фиксируется экспертами.

В стороне от новой прибыльной тематики не остались сторонники теорий заговора и лжецелители. Первые, как отметил эксперт, пытаются посеять панику среди населения через сотни сообществ в соцсетях с ложной информацией об эпидемии, а вторые, обещают быстрое исцеление от коронавируса.

Сергиенко уверен, что защититься от подобного мошенничества просто, так как все способы воздействия злоумышленников на своих потенциальных жертв довольно примитивны.

«Не спешите переходить по ссылкам из сообщений и тщательно проверяйте любую полученную вами информацию, вне зависимости от того, связана ли она с короновирусом или нет. Ведь куда лучше трезво оценить все возможные риски, чем потом в спешке бороться с последствиями необдуманных действий», — предупреждает Игорь Сергиенко.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже заболевание распространилось и в других странах. Число жертв коронавируса в Китае на 28 достигло 2788, за его пределами 70. Подтвержденных случаев заражения — 83 385, выздоровели более 36 600 человек.