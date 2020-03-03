Мыслить штаммами: как коронавирус повлияет на расходы бюджета

В правительстве признали, что недооценили негативные последствия для экономики от распространения коронавируса. На заседании в Госдуме, посвященном поправкам в бюджет на 2020–2022 годы, глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что пока поводов для позитива немного. О высоком уровне неопределенности из-за эпидемии сообщил и министр финансов Антон Силуанов. А председатель Счетной палаты Алексей Кудрин оценил, что уже сейчас можно говорить о потерях 0,1–0,2 п.п. ВВП России в этом году. Впрочем, все трое уверены, что устойчивости бюджетной системы на данный момент ничего не угрожает: расходы, в том числе новые меры соцподдержки, анонсированные президентом, будут профинансированы на 100%.

Глубокие последствия

Макропрогноз, составленный Минэкономразвития в январе специально для поправок в финансовый план государства, уже фактически не актуален, заявил глава ведомства Максим Решетников.

— Мы и аналитики ожидали, что уже к концу первого квартала экономика Китая начнет восстанавливаться. Сейчас мы понимаем, что последствия будут более глубокими, — констатировал глава МЭР.

Высокий уровень неопределенности признал и министр финансов Антон Силуанов. По его словам, пока нет окончательной ясности, «как вирусы и нестабильность на мировых нефтяных рынках скажутся на экономике РФ».

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин напомнил, что на международном уровне прогнозируется замедление темпов глобального роста на 0,4 п. п. По его собственным оценкам, экономика РФ недосчитается 0,1–0,2 п.п. ВВП.

— Мы уже чувствуем снижение оборотов на Дальнем Востоке. Цена на нефть упала ниже $50 за баррель, объемы туризма сокращаются, отменяются международные мероприятия, — пояснил он, отвечая на вопрос «Известий».

Впрочем, чиновники сошлись на том, что устойчивости бюджетной системы в ближайшие три года ничего не угрожает.

На сегодняшний день правительство создало запас ресурсов в Фонде национального благосостояния (ФНБ), достаточный для выполнения всех расходов казны, в том числе с учетом предложенных президентом новых мер соцподдержки, в полном объеме, заявил Антон Силуанов.

— Даже при цене нефти в $30 мы сможем финансировать то, что есть в бюджете, на протяжении четырех лет, — заверил министр финансов.

Тема влияния коронавируса на российскую экономику стала основной и на заседании правительства. Премьер Михаил Мишустин поручил учесть эффект в бюджете на следующие три года.

— При формировании ключевых показателей нужно тщательно проанализировать все риски. Как прежние, которые были связаны с санкциями, так и возможные новые — из-за реакции мировой экономики на эпидемию коронавируса. Предусмотреть все меры, чтобы сгладить их влияние, — сказал глава правительства на оперативном совещании с членами кабмина.

Пик не пройден

По мнению эксперта РАНХиГС Александра Дерюгина, из-за сложившейся ситуации существенно сократится торговля. Причем главный риск в данном случае не в снижении доходов российского бизнеса, а в вероятных перебоях поставок технологического оборудования. Это ставит под угрозу процесс импортозамещения в целом, полагает специалист.

Впрочем, падение поставок нефти и снижение ее стоимости также не стоит сбрасывать со счетов, добавил он. В такой ситуации сложно говорить о рисках разблансировки бюджета. Фактически любые цифры на данный момент малопрогнозируемы, можно закладывать те же показатели, что и год назад, считает Александр Дерюгин.

В условиях глобализации рынки разных стран не функционируют изолированно, полагает аналитик ИК «Фридом Финанс» Елена Беляева. Тем более что Китай — это вторая по величине экономика в мире. Нет никакой уверенности, что пик эпидемии пройден, поэтому сохраняется высокий уровень неопределенности. Хотя в Китае ситуация и нормализуется, нет гарантий, что новый очаг не возникнет где-либо за его пределами.

Итоговый ущерб РФ будет зависеть от сроков восстановления производства в КНР и возобновления поставок. Если эпидемия будет взята под контроль ко второму кварталу 2020 года, то уже в третьем начнется оживление, а в четвертом ситуация может приблизиться к норме. Однако если эпидемия затянется и получит распространение по миру, то ущерб будет более обширным, и спрогнозировать его не представляется возможным. Глава Минфина России Антон Силуанов ранее объявил, что из-за коронавируса Россия ежедневно теряет 1 млрд рублей.

Откуда деньги

Впрочем, для финансирования мер соцподдержки, которые президент предложил в послании Федеральному собранию, удалось найти источник, не связанный с внешней конъюнктурой. Так, для этого Минфин за счет средств ФНБ купит у ЦБ Сбербанк. Цена — чуть более 2,4 трлн рублей. 700 млрд Банк России оставит у себя, а остальное перечислит в бюджет: 1,2 трлн живыми деньгами, а еще 500 млрд — в виде субординированных обязательств к Сбербанку и ВЭБу. Последняя сумма в итоге будет списана, пояснял ранее источник, знакомый с ситуацией.

Как заявил Алексей Кудрин, де-факто сделка нарушает бюджетное правило — по закону деньги ФНБ нельзя использовать на текущие расходы. Формально схема продажи позволяет соблюсти это условие, но лишь формально.

У депутатов главным образом вызвала вопросы сумма, которую ЦБ удерживает от сделки. 700 млрд рублей пойдут на списание убытков Банка России по санациям кредитных организаций, сообщила член комитета по бюджету Вера Ганзя. У нее вызвало недоумение, «почему за расходы регулятора нужно расплачиваться деньгами нации». Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева парировала: Сбербанк и так ежегодно генерирует для ЦБ значительные объемы дивидендов. Традиционно банк перечисляет их в бюджет.

Однако продажа Сбербанка — не единственный источник средств на реализацию мер из послания президента. Другую часть денег удалось найти благодаря увеличению поступлений от продажи энергоресурсов — прирост этого вида доходов составил 330 млрд рублей.