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Профилактика COVID-19 снизила заболеваемость ОРВИ в Новосибирской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Превентивные меры по защите населения Новосибирской области от коронавируса SARS-CoV-2 поспособствовали снижению заболеваемости традиционными инфекциями — ОРВИ и гриппом, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 6 марта, со ссылкой на сообщение пресс-службы облправительства.

В пятницу глава Новосибирской области Андрей Травников провел заседание оперативного штаба по снижению рисков завоза и распространения коронавирусной инфекции. По итогам обсуждения был разработан комплекс дополнительных мер по профилактике и борьбе с вирусными инфекциями.

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«Сегодня мы отмечаем, что заболеваемость в этом году в среднем за последние пять лет снизилась на 13%. В связи с этим, я считаю, нам необходимо продолжить реализацию дополнительных мер, для того чтобы накопить опыт действий в период эпидемии, использовать эти наработки в дальнейшем», — приводятся слова губернатора в сообщении.

Травников подчеркнул, что на сегодняшний момент на территории Новосибирской области не выявлено случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В сообщении указано, что продолжается выявление людей, которые в течение последних 14 дней вернулись из эпидемиологически опасных стран. В аэропорту Толмачево введен санитарно-карантинный режим. В среднем сотрудники воздушной гавани берут пробу у пассажиров 18 рейсов — это более 3 тыс. человек в сутки.

В завершение заседания губернатор распорядился усилить работу по профилактике вирусных инфекций, а также для предупреждения распространения фейковых новостей о коронавирусе в регионе на базе службы 112 начала работу горячая линия. Консультацию об эпидемической обстановке в регионе и признаках инфекционных заболеваний новосибирцы смогут получить и по телефону 03.

Вспышка заболевания COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в конце декабря 2019 года. Позже заболевание распространилось и на другие страны. По последним данным, число погибших от коронавируса только в Китае увеличилось до 3042, всего заразившихся в стране 80 552 человека.

В ВОЗ объявили, что смертность от вызываемой им пневмонии COVID-19 составляет 3,4%, в то время как от сезонного гриппа — менее 1%.

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