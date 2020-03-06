Число заразившихся коронавирусом за сутки увеличилось на 2241

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире за прошедшие сутки увеличилось на 2241. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 6 марта.

Как сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 143 новых случая зафиксированы в Китае. Всего в мире подтверждены 95 270 случаев заражения, из которых 80 565 — в КНР. От инфекции, по данным организации, в стране погибли 3 015 человек.





Накануне мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. Он также заявил, что больничные листы будут выдавать всем находящимся на карантине из-за инфекции, даже здоровым людям.

Эпидемия нового вида коронавируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже инфекция распространилась и на другие страны. На 5 марта 2020 года болезнь охватила 79 стран. В результате инфицирования скончались более 3,3 тыс. человек, заболевшими считаются более 96 тыс., вылечиться удалось 54 тыс.

В ВОЗ объявили, что смертность от вызываемой вирусом пневмонии COVID-19 составляет 3,4%, в то время как от сезонного гриппа — менее 1%.