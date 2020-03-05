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Собянин пообещал доставить всем находящимся на карантине больничные листы

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Фото: ТАСС/Владимир Астапкович
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Больничные листы будут выдавать всем находящимся на карантине из-за коронавируса, даже здоровым людям, сообщил в четверг, 5 марта, мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

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«Больничные листы будут выдаваться независимо от самочувствия, даже здоровым людям. Если из Италии и других неблагополучных по коронавирусу стран приехали несколько членов семьи, больничные листы оформят на всех по одной заявке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прибывающие из Китая, Южной Кореи и Ирана получат постановление об обязательной изоляции на дому, в то время как прибывающим из Италии рекомендуется провести на карантине 14 дней.

Для получения больничного не требуется идти в поликлинику или вызывать врача на дом, необходимо лишь позвонить по телефону «горячей линии» департамента здравоохранения, и курьер доставит больничный лист на дом в течение двух дней.

Ранее в этот же день стало известно, что в России зафиксировали еще один случай заражения коронавирусом, его обнаружили у гражданина Италии.

Эпидемия коронавируса началась в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Вирус SARS-CoV-2 является возбудителем тяжелой пневмонии, получившей название COVID-2019. Инфекция быстро распространилась на другие страны. По данным на 5 марта, наибольшая часть заболевших (80 409) приходится на Китай, за его пределами выявлено 14 627 случаев заболевания COVID-2019, за последние сутки их стало больше почти на 2,3 тыс.

За пределами Китая число жертв коронавируса увеличилось за сутки со 194 до 271 человека: 107 погибших в Италии, 92 — в Иране, 35 — в Южной Корее.

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