В России зафиксировали еще один случай заражения коронавирусом

Новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в России у гражданина Италии. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с инфекцией SARS-CoV-2, передает «РИА Новости» в четверг, 5 марта.

«5 марта подтверждено заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 у гражданина Итальянской Республики», — сказали в штабе.

Больной находится в удовлетворительном состоянии, заболевание протекает в легкой клинической форме, его лечат.

В штабе отметили, что установили круг россиян, которые общались с заразившимся, они находятся под медицинским наблюдением.

Итальянец прибыл в Россию 29 февраля, а 2 марта обратился за медпомощью с симптомами ОРВИ. Его госпитализировали в инфекционный бокс. Диагноз подтвердили в установленном порядке.

Речь, по данным СМИ, может идти о студенте Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, которого 4 марта госпитализировали в петербургскую больницу имени Боткина.

Накануне стало известно, что итальянского студента, обучающегося в Санкт-Петербурге, госпитализировали для обследования на заражение SARS-CoV-2. Сообщалось, что в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия. Люди, которые контактировали с заболевшим, находятся под медицинским наблюдением дома либо в больнице.

Ранее, 2 марта, коронавирус подтвердился у россиянина, который вернулся из Италии в конце февраля.

По данным Роспотребнадзора, всего в России зафиксировали шесть случаев коронавируса: четыре — у россиян и два — у китайцев. Граждане КНР уже выздоровели, их выписали из больниц в середине февраля.

Еще трое россиян заразились вирусом на круизном корабле Diamond Princess у берегов Японии.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском городе Ухань в конце декабря.

К 5 марта число инфицированных в Италии достигло 2,7 тыс. человек, передает агентство ANSA со ссылкой на правительство страны. Во многих городах республики ввели особые карантинные меры, отменили массовые мероприятия. Итальянские образовательные учреждения закрыли до 15 марта.

Число заразившихся коронавирусом в мире достигло 95 036 человек, больше всего — 80 409 случаев — приходится на Китай. За его пределами выявлено 14 627 заболевших.