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У вернувшегося из Италии россиянина диагностировали коронавирус

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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У вернувшегося из Италии в конце февраля россиянина диагностировали коронавирус COVID-2019, сообщает в понедельник, 2 марта, оперативный штаб по по контролю и мониторингу ситуации

Состояние больного удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме.

2 марта сообщалось, что количество инфицированных коронавирусом в Италии достигло 1694 человек. Италия на сегодняшний день является лидером по количеству заболевших в Европе.

В тот же день подтвердилось наличие коронавируса у иностранного гражданина, прибывшего в Пекин транзитом через Москву. Все пассажиры, следовавшие одним рейсом с упомянутым больным, были доставлены в специально переоборудованную под изоляционное помещение гостиницу для прохождения медицинского осмотра. Ни у одного из следовавших на борту граждан России (20 пассажиров) симптомов COVID-19 на данный момент не выявлено.

1 марта сообщалось, что в инфекционной больнице № 1 в Москве поступил пациент с подозрением на коронавирус COVID-2019.В настоящий момент гражданин проходит необходимые процедуры по диагностике заболевания. Окончательный диагноз не установлен.

26 февраля стало известно, что у троих россиян с лайнера Diamond Princess, эвакуированных в Казань, нашли коронавирус. Заболевшие находятся под наблюдением врачей.

Борт с восемью россиянами сел в Казани 23 февраля, среди эвакуированных есть ребенок. Все прибывшие будут находиться на карантине в казанской инфекционной больнице в течение 14 дней.

Лайнер Diamond Princess, на борту которого было 3,7 тыс. человек, отправился в круиз из Иокагамы (Япония) по маршруту Кагосима–Гонконг–Окинава в конце января. Во время поездки у 80-летнего пассажира из Гонконга выявили пневмонию, вызванную новым видом коронавируса (COVID-2019). 3 февраля лайнер, вернувшийся из круиза, не пустили в порт Иокогамы и отправили на двухнедельный карантин.

Вспышка нового вида коронавируса (COVID-2019) была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже он распространился и на другие страны. По последним данным на 2 марта, число погибших из-за коронавируса достигло 3057. Всего инфекцией заразились более 89 083 человек, выздоровели 45 163.

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