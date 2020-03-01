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Пациент с подозрением на коронавирус находится в больнице в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве в инфекционной больнице № 1 находится пациент с подозрением на коронавирус COVID-2019. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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Пациент, согласно сообщению, в настоящий момент проходит необходимые процедуры по диагностике заболевания.

«До получения результатов исследований окончательный диагноз не установлен», — говорится в заявлении.

В штабе также отметили, что на территории России подозрение на коронавирус было уже у нескольких людей, однако ни в одном из случаев наличие инфекции не подтвердилось.

Ранее в этот же день стало известно о пациентке с подозрением на коронавирус, сбежавшей из палаты одной из больниц Севастополя. В настоящий момент на основании судебного решения она находится в розыске.

О вспышке нового коронавируса в китайском городе Ухань стало известно в конце декабря прошлого года. Новый тип вируса получил название COVID-2019 и признан ВОЗ чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Впоследствии заболевание проникло за пределы Китая.

На 1 марта 2020 года, от коронавируса скончались 2993 человека, выздоровели 42 614. Зараженными считаются 87 593 человека.

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