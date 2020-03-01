ООН выделила $15 млн на борьбу с коронавирусом

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок выделил $15 млн на борьбу с распространением коронавируса. Средства будут взяты из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации ООН.

Деньги предполагается направить на изучение случаев заболевания коронавирусом, слежение за динамикой его распространения и работу лабораторий. Они будут переданы ВОЗ и ЮНИСЕФ. В ООН также выразили обеспокоенность внезапным ростом числа случаев заболевания в Италии, Иране и Республике Корея.

«Мы пока не видим доказательств того, что вирус распространяется свободно. Пока это так, у нас всё еще есть шанс сдержать его. <…> Мы должны действовать сейчас, чтобы этот вирус не подверг риску больше жизней», — цитирует в воскресенье, 1 марта, «РИА Новости» заявление Лоукока.

Ранее в этот же день стало известно о первых трех случаях заражения новым коронавирусом в Чехии. Все инфицированные приехали в страну из Италии, где введен особый карантинный режим в десятках городов.

О вспышке нового коронавируса в китайском городе Ухань стало известно в конце декабря прошлого года. Новый тип вируса получил название COVID-2019 и был признан Всемирной организацией здравоохранения ЧС международного масштаба. Впоследствии инфекция распространилась за пределы Китая.

По данным на 1 марта, от коронавируса скончались 2993 человека, выздоровели 42 614. Зараженными считаются 87 593 человек.