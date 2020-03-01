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Число зараженных коронавирусом в Великобритании резко выросло

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Фото: Global Look Press/ S.C. Leung
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В Великобритании в 1,5 раза увеличилось количество зараженных коронавирусом. Сразу 12 случаев инфицирования было зафиксировано в воскресенье, 1 марта. Таким образом, общее количество заразившихся COVID-2019 в Соединенном Королевстве достигло 35 человек.

Шесть из 12 пациентов недавно вернулись из Италии, а двое — из Ирана. Как сообщает телеканал Sky News, еще один человек вообще не покидал страну и, где он заразился, пока не установлено.

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29 февраля британские СМИ со ссылкой на наиболее негативный прогноз правительства сообщили, что подвергнуться инфицированию коронавирусом нового типа могут до 70% граждан страны.

Власти Великобритании на следующей неделе намерены обнародовать план действий в случае массовой эпидемии. Среди мер по предотвращению распространения заболевания — закрытие школ, отмена операций в национальных больницах, а также отмена крупных мероприятий. Точной информации о полном комплексе действий по борьбе с пандемией коронавируса пока нет.

В конце декабря в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка нового вида коронавируса COVID-2019. За два месяца болезнь распространилась практически по всему миру. На сегодняшний день число жертв коронавируса достигло 2993, заражены 87 593 человека, выздоровели 42 614 человек. Число зараженных в Китае достигло 79 827.

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