Число зараженных коронавирусом в Великобритании резко выросло

В Великобритании в 1,5 раза увеличилось количество зараженных коронавирусом. Сразу 12 случаев инфицирования было зафиксировано в воскресенье, 1 марта. Таким образом, общее количество заразившихся COVID-2019 в Соединенном Королевстве достигло 35 человек.

Шесть из 12 пациентов недавно вернулись из Италии, а двое — из Ирана. Как сообщает телеканал Sky News, еще один человек вообще не покидал страну и, где он заразился, пока не установлено.

29 февраля британские СМИ со ссылкой на наиболее негативный прогноз правительства сообщили, что подвергнуться инфицированию коронавирусом нового типа могут до 70% граждан страны.

Власти Великобритании на следующей неделе намерены обнародовать план действий в случае массовой эпидемии. Среди мер по предотвращению распространения заболевания — закрытие школ, отмена операций в национальных больницах, а также отмена крупных мероприятий. Точной информации о полном комплексе действий по борьбе с пандемией коронавируса пока нет.

В конце декабря в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка нового вида коронавируса COVID-2019. За два месяца болезнь распространилась практически по всему миру. На сегодняшний день число жертв коронавируса достигло 2993, заражены 87 593 человека, выздоровели 42 614 человек. Число зараженных в Китае достигло 79 827.