В Бельгии зарегистрирован второй случай заражения коронавирусом

Второй случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Бельгии. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщила министр здравоохранения страны Магги Де Блок.

«У пациента умеренные симптомы, но он в добром здравии», — передает ее слова телеканал RTBF.

Сообщается, что случай был зарегистрирован в Антверпене. Зараженной оказалась женщина, недавно прибывшая из Франции. Ее госпитализировали с лихорадкой, болью в горле и дыхательных путях. В настоящее время она находится под наблюдением в больнице университета Антверпена.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. Наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

По последним данным, общее число умерших от коронавируса в КНР достигло 2870 человек. Всего инфекцией заразились свыше 79,8 тыс. человек, выздоровели 41,8 тыс.

В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек.