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В Сингапуре подтверждено четыре новых случая заражения коронавирусом

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Фото: REUTERS/Edgar Su
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Минздрав Сингапура 1 марта на своем официальном сайте сообщил о четырех новых случаях заражения коронавирусом.

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Среди зараженных есть граждане Мьянмы и Японии. Отмечается, что в последнее время они не покидали пределы Сингапура. В общей сложности в стране 106 человек, зараженных коронавирусом, из которых 74 человека выздоровели. Семеро находятся в критическом состоянии.

Ранее в этот же день сообщалось, что жертвами коронавируса в Иране стали 54 человека.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже он распространился и на другие страны.

По данным на 1 марта 2020 года, число жертв коронавируса достигло 2993, заражены 87 593 человека, выздоровели 42 614 человек. Число зараженных в Китае достигло 79 827.

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