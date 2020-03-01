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Жертвами коронавируса в Иране стали 54 человека

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Фото: REUTERS/WANA
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Число заражений коронавирусом в Иране за последние сутки выросло до 978, жертвами инфекции стали 54 человека. Об этом 1 марта заявил представитель минздрава страны Киануш Джаханпур.

«Новых случаев — 385, общее число к полудню сегодняшнего дня — 978, всего жертв 54», — передает его слова телеканал IRINN.

Других подробностей пока не сообщается.

Как сообщил 29 февраля представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур, число заразившихся коронавирусом в стране достигло 593 человек, погибли 43.

Вспышка инфекции была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Она распространилась и в других странах. Наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

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