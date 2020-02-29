Путин поговорил по телефону с президентом Ирана

Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров обсудил с иранским коллегой Хасаном Рухани ситуацию с реализацией Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля 29 февраля.

«Отмечена важность сохранения этого соглашения, являющегося значимым фактором поддержания международной безопасности», — говорится в сообщении.

Также Путин выразил соболезнования Рухани в связи с жертвами в результате вспышки коронавируса в Иране и заявил о готовности помочь в противодействии распространению инфекции.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию в сирийском Идлибе и выразили мнение о необходимости полной реализации договоренностией, достигнутых на переговорах в Астанинском формате.

В январе 2017 года был создан формат государств-гарантов, которыми выступили РФ, Иран и Турция. Тогда же прошла первая встреча глав трех государств, а последняя — в апреле 2018 года. По месту первой встречи этот дипломатический процесс урегулирования назван астанинским. В Казахстане состоялось уже 10 раундов переговоров по урегулированию ситуации в Сирии.

Иран решил прекратить выполнение обязательств по СВПД после того, как США в одностороннем порядке объявили о выходе из ядерной сделки в 2018 году и постепенно начали восстанавливать санкции против Тегерана.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Она распространилась и в других странах. Наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

Как сообщил 29 февраля представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур, число заразившихся коронавирусом в стране достигло 593 человек, погибли 43.