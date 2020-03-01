Япония объявила о завершении эвакуации людей с Diamond Princess

Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като 1 марта объявил о завершении эвакуации пассажиров и экипажа с круизного лайнера Diamond Princess, находившегося на карантине из-за коронавируса.

«Все пассажиры и члены экипажа покинули судно», — передает ТАСС.

Ранее, 28 февраля, стало известно, что гражданин Великобритании, который находился на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии в качестве пассажира, скончался от коронавируса COVID-2019.

Лайнер Diamond Princess, на борту которого было 3,7 тыс. человек, отправился в круиз из Иокагамы (Япония) по маршруту Кагосима–Гонконг–Окинава в конце января. Во время поездки у 80-летнего пассажира из Гонконга выявили пневмонию, вызванную COVID-2019. 3 февраля лайнер, вернувшийся из круиза, не пустили в порт Иокогамы и отправили на двухнедельный карантин. 19 февраля карантин был снят. Число случаев заражения коронавирусом на борту Diamond Princess на данный момент составляет 705.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже он распространился и на другие страны.

По данным на 1 марта 2020 года, число жертв коронавируса достигло 2993, заражены 87 593 человек, выздоровели 42 614 человек. Число зараженных в Китае достигло 79 827.