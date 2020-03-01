Прямой эфир
Сюжет:

Япония объявила о завершении эвакуации людей с Diamond Princess

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като 1 марта объявил о завершении эвакуации пассажиров и экипажа с круизного лайнера Diamond Princess, находившегося на карантине из-за коронавируса.

COVIDное постоянство: коронавирус станет сезонной болезнью, как грипп
Инфекция закрепится благодаря длительному инкубационному периоду и высокой способности к заражению

«Все пассажиры и члены экипажа покинули судно», — передает ТАСС.

Ранее, 28 февраля, стало известно, что гражданин Великобритании, который находился на борту круизного лайнера Diamond Princess в Японии в качестве пассажира, скончался от коронавируса COVID-2019.

Лайнер Diamond Princess, на борту которого было 3,7 тыс. человек, отправился в круиз из Иокагамы (Япония) по маршруту Кагосима–Гонконг–Окинава в конце января. Во время поездки у 80-летнего пассажира из Гонконга выявили пневмонию, вызванную COVID-2019. 3 февраля лайнер, вернувшийся из круиза, не пустили в порт Иокогамы и отправили на двухнедельный карантин. 19 февраля карантин был снят. Число случаев заражения коронавирусом на борту Diamond Princess на данный момент составляет 705.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже он распространился и на другие страны.

По данным на 1 марта 2020 года, число жертв коронавируса достигло 2993, заражены 87 593 человек, выздоровели 42 614 человек. Число зараженных в Китае достигло 79 827.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Первую смерть от коронавируса зарегистрировали в Австралии
В Гонконге зафиксирован первый случай заражения собаки коронавирусом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020