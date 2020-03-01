Первую смерть от коронавируса зарегистрировали в Австралии

Первый человек умер от нового короновируса COVID-2019 в Австралии. Об этом со ссылкой на представителя Минздрава страны Эндрю Робертсона сообщает Reuters.

78-летний мужчина был ранее эвакуирован с круизного лайнера Diamond Princess. Он скончался в больнице города перт на юго-западе Австралии. Отмечается, что пациент находился на карантине.

Также представитель минздрава рассказал, что супруга покойного тоже заразилась коронавирусом, но она находится в стабильном состоянии.

Вспышка нового вида коронавируса (COVID-19) была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась по территории Китая и в других странах. По последним данным, общее число умерших от коронавируса в КНР достигло 2870 человек. Всего инфекцией заразились свыше 79,8 тыс. человек, выздоровели 41,8 тыс.

В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек.