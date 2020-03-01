Прямой эфир
Сюжет:

Первую смерть от коронавируса зарегистрировали в Австралии

0
Фото: REUTERS/AAP Image/Steven Saphore
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый человек умер от нового короновируса COVID-2019 в Австралии. Об этом со ссылкой на представителя Минздрава страны Эндрю Робертсона сообщает Reuters.

78-летний мужчина был ранее эвакуирован с круизного лайнера Diamond Princess. Он скончался в больнице города перт на юго-западе Австралии. Отмечается, что пациент находился на карантине.

Также представитель минздрава рассказал, что супруга покойного тоже заразилась коронавирусом, но она находится в стабильном состоянии.

Вспышка нового вида коронавируса (COVID-19) была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась по территории Китая и в других странах. По последним данным, общее число умерших от коронавируса в КНР достигло 2870 человек. Всего инфекцией заразились свыше 79,8 тыс. человек, выздоровели 41,8 тыс.

В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ узнали о возможном переносе визита Си Цзиньпина в Японию из-за коронавируса
Первый случай коронавируса выявили в Армении

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020