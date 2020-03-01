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Первый случай коронавируса выявили в Армении

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Фото: Global Look Press/Sebastian Gollnow/dpa
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о выявлении в стране первого случая коронавируса COVID-19. Об этом он написал на своей странице в Facebook в воскресенье, 1 марта.

По его словам, пациентом стал 29-летний гражданин Армении, который 28 февраля вернулся с супругой из Ирана.

29 февраля представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что число заразившихся коронавирусом в стране достигло 593 человек, погибли 43.

Вспышка инфекции была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Она распространилась и в других странах. Наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

По последним данным, общее число умерших от коронавируса в Китае достигло 2870 человек. Всего инфекцией заразились свыше 79,8 тыс. человек, выздоровели 41,8 тыс.

1 марта Всемирная организация здравоохранения сохранила уровень опасности международного распространения нового коронавируса COVID-2019 как «очень высокий».

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