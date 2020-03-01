Число жертв коронавируса в Китае достигло 2870

Общее число умерших от коронавируса COVID-19 в Китае достигло 2870 человек. Об этом сообщил в воскресенье, 1 марта, государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По данным ведомства, всего инфекцией заразились свыше 79,8 тыс. человек, выздоровели 41,8 тыс.

Накануне информировалось о 2835 жертвах, более чем 79,2 тыс. инфицированных и 39 тыс. выздоровевших, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что ВОЗ сохранила уровень опасности международного распространения нового коронавируса COVID-2019 как «очень высокий».

24 февраля посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что китайские специалисты разработали вакцину, которая предварительно считается эффективной против COVID-2019. Вместе с тем в ВОЗ заявили об отсутствии препаратов для лечения коронавируса.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. Наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.