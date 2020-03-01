ВОЗ сохранила уровень угрозы распространения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сохранила уровень опасности международного распространения нового коронавируса COVID-2019 как «очень высокий». Об этом сообщается в коммюнике, опубликованном на сайте организации.

В нем также отмечается, что уровень опасности на территории Китая тоже остается «очень высоким».

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. Наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

По состоянию на 29 февраля на территории Китая от нового коронавируса скончались 2835 человек, заражены более 79,2 тыс. человек, выписаны около 39 тыс. человек. Вне Китая число зараженных достигает 4691 человека в 51 стране.