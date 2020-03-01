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Число заразившихся коронавирусом в странах Европы растет

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Фото: Global Look Press/Alex Lentati/Keystone Press Agency
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Число зараженных новым коронавирусом COVID-2019 в Европе растет. Новые случаи заражения были выявлены в Испании, Греции и Швейцарии, первые случаи выявили в Ирландии и Люксембурге.

Число заразившихся коронавирусом в Испании увеличилось до 58 человек, из них наибольшее число (15) в Валенсии, по 10 случаев в автономных округах Андалусия и Мадрид, также заболевшие выявлены на Канарских островах, в Каталонии, Стране Басков и других. Отмечается, что большинство инфицированных вернулись из поездок в Италию, пишет ТАСС.

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Три новых случая заражения зафиксированы в Греции, сейчас число инфицированных составляет семь человек. Двое из зараженных контактировали друг с другом, еще один человек недавно вернулся из Италии. Власти Греции отметили, что закрыли несколько школ, запретили проведение карнавалов и отменили Дельфийский экономический форум.

В Швейцарии число подтвержденных случаев заражения возросло до 18 человек. Несколько заболевших также побывали в Италии. Власти страны запретили до 15 марта проведение массовых мероприятий, в том числе Международный автомобильный салон. Также до 15 марта свои двери закрыло Женевское отделение ООН, пишет «РИА Новости».

Ранее 29 февраля в Ирландии и Люксембурге выявлены первые случаи заболевания новым коронавирусом COVID-2019. Заболевшие не так давно посещали Италию, в которой сейчас крупнейшая в Европе вспышка коронавируса.

29 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сохранила уровень опасности международного распространения нового коронавируса COVID-2019 как «очень высокий».

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. Наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

По состоянию на 29 февраля на территории Китая от нового коронавируса скончались 2835 человек, заражены более 79,2 тыс. человек, выписаны около 39 тыс. человек. Вне Китая число зараженных достигает 4691 человека в 51 стране.

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