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В Ирландии и Люксембурге выявили первые случаи заражения коронавирусом

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Фото: Global Look Press/Arne Dedert/dpa
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В Ирландии и Люксембурге выявлены первые случаи заболевания новым коронавирусом COVID-2019. Об этом сообщают местные СМИ.

Как пишет ирландский портал The Journal со ссылкой на минздрав страны, заболевший мужчина приехал из Италии. Именно там сейчас крупнейшая в Европе вспышка коронавируса. Отмечается, что инфицированный находится в больнице.

Также коронавирус обнаружили у вернувшегося из Италии мужчины в Люксембурге. Как пишет RTL со ссылкой на министра здравоохранения страны Полетт Ленерт, на данный момент власти ожидают результатов повторного исследования.

29 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сохранила уровень опасности международного распространения нового коронавируса COVID-2019 как «очень высокий».

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. Наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

По состоянию на 29 февраля на территории Китая от нового коронавируса скончались 2835 человек, заражены более 79,2 тыс. человек, выписаны около 39 тыс. человек. Вне Китая число зараженных достигает 4691 человека в 51 стране.

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