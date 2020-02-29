Число зараженных коронавирусом в Италии превысило тысячу человек

Количество зараженных коронавирусом в Италии увеличилось до 1049 человек. Об этом в субботу, 29 февраля, заявил глава службы гражданской обороны Анджело Борелли.

«Начнем с позитивных новостей, у нас четверо выздоровевших, они из Лигурии. Сейчас у нас 1049 зараженных. 29 человек скончались, 50 выздоровели», — передает «РИА Новости».

По словам Боррелли, 52% от общего числа зараженных находятся в домашней изоляции, так как либо у них нет симптомов, либо они выражены в легкой форме, из-за чего не нуждаются в госпитализации.

Вспышка инфекции была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Она распространилась и в других странах. Наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

Ранее сообщалось о более 600 выявленных случаях заражения COVID-19 на территории Италии.