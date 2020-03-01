СМИ узнали о возможном переносе визита Си Цзиньпина в Японию из-за коронавируса

Визит китайского лидера Си Цзиньпина в Японию, намеченный на апрель, может быть отложен из-за продолжающегося распространения коронавируса COVID-19. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщила японская газета «Санкэй» со ссылкой на правительственные источники.

По данным собеседников издания, сейчас стороны прорабатывают вопрос переноса визита председателя КНР.

Отмечается, что для Токио и Пекина более приоритетным является успешное проведение самого визита, нежели его привязка к каким-либо конкретным срокам, передает ТАСС.

Вместе с тем глава МИД Японии Тосимицу Мотэги после встречи в Токио с членом политбюро ЦК компартии Китая Ян Цзеч 28 февраля заявил, что никаких изменений в плане государственного визита Си Цзиньпина в Японию на данный момент нет.

Председатель КНР не посещал Японию с 2008 года. Японский премьер-министр Синдзо Абэ неоднократно заявлял, что предстоящий визит председателя КНР должен открыть новую эру в отношениях двух стран.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце декабря в китайском Ухане. Она распространилась и в других странах. Наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

По последним данным, общее число умерших от коронавируса в Китае достигло 2870 человек. Всего инфекцией заразились свыше 79,8 тыс. человек, выздоровели 41,8 тыс.