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Папа римский отменил традиционное мероприятие Великого поста из-за болезни

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Фото: REUTERS/Vatican Media
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Папа римский Франциск не будет участвовать в неделе духовных размышлений, которая традиционно проводится во время Великого поста с членами Римской курии. Причиной отказа понтифика от мероприятия стала простуда. Об этом он сам сообщил в ходе воскресной проповеди.

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Во время выступления он попросил присутствующих молиться, чтобы его предстоящие духовные размышления прошли успешно. По словам папы, всю предстоящую неделю он посвятит именно этому.

«В этом году простуда заставляет меня не участвовать в этом (неделя духовных размышлений. — Ред.) событии», — цитирует в воскресенье, 1 марта, ТАСС слова папы римского.

В субботу 29 февраля появилась информация о возможном заражении папы римского Франциска коронавирусом. Сообщение поступило от людей из ближайшего окружения понтифика. Позже служба печати Ватикана это опровергла. В этот же день папа римский отменил все официальные аудиенции из-за простуды. 83-летний понтифик отслужил утреннюю мессу и продолжил рабочие встречи.

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