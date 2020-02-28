В РПЦ призвали не закрывать храм в Италии из-за коронавируса вопреки требованию властей

Прихожане Русской православной церкви в Италии вправе не подчиняться призывам местных властей закрыть храм из-за коронавируса. Об этом заявил глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов в эфире телеканала «Спас».

«Есть в «Основах социальной концепции» такой пункт — в каком случае должны люди оказывать гражданское неповиновение. В данном случае, если приказ начальства, городского или федерального, о каких-то действиях, которые противоречат нашей вере, мы должны им пренебречь», — цитирует Смирнова в пятницу, 28 февраля, «Интерфакс».

Он порекомендовал живущим в Италии православным собраться на ночную службу, чтобы избежать конфликта.

«А как евхаристию не совершать? Чума останавливалась от того, что люди начинали причащаться!» — заявил Смирнов.

Он добавил, что подобные действия чиновников говорят о том, что «правительство совершенное безбожное» и «это начало конца».

По данным на 27 февраля число жертв нового коронавируса COVID-19 в Италии составило 17 человек, количество зараженных с начала распространения инфекции в стране достигло 650.

На текущий момент в десятках итальянских городов введен карантин. Все массовые мероприятия отменены до 1 марта. Гостиничный бизнеса Рима уже заявил о том, что они несут колоссальные потери оттого, что туристы отказывают от бронирования своих номеров и возвращают деньги.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась по территории Китая и в других странах. По данным на 28 февраля, от коронавируса умерли 2 867 человек, заболели 83 376, выздоровели 36 815 человек.