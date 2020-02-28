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В АТОР назвали сумму ущерба турбизнесу России от коронавируса

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Примерные потери российского выездного туризма от коронавируса COVID-19 составили 27 млрд рублей, не учитывая потерь на итальянском направлении, сообщила в пятницу, 28 февраля, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире телеканала «Россия-24».

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«Есть примерно подсчитанный ущерб в сфере выездного туризма по итогам того, что происходит с коронавирусом, по результатам закрытия целого ряда направлений. Это 27 млрд рублей в совокупности по всей стране, включая те выплаты, которые производились туристам, вынужденно отказавшимся от уже оплаченных туров», — сказала она, добавив, что сумма не учитывает события, происходящие на итальянском направлении.

Ранее, в среду, МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Южную Корею, Италию и Иран. В этот же день Роспотребнадзор также рекомендовал гражданам не посещать эти же государства из-за COVID-19.

Накануне российские туроператоры начали получать от клиентов запросы на отмену туров в Италию из-за коронавируса.

Также сообщалось, что число жертв нового коронавируса COVID-19 в Италии составило 17 человек, количество зараженных с начала распространения инфекции в стране достигло 650. Вирус распространился в половине итальянских провинций.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии.

По состоянию на 28 февраля число жертв коронавируса в Китае достигло 2788, за пределами страны умерли еще 70 человек. Подтвержденных случаев заражения — 83 385, более 36 600 человек выписаны из больниц.

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