Возгорание кровли многоквартирного дома в Ставрополе ликвидировано

Пожар, возникший на кровле четырехэтажного многоквартирного дома в Ставрополе, полностью ликвидирован. Об этом 18 июля сообщил глава города Иван Ульянченко.

«Пожар полностью ликвидирован», — написал он в своем Telegram-канале.

О возгорании кровли многоквартирного дома в Ставрополе стало известно накануне, 17 июля. Площадь пожара составляла 300 кв. м. Уточняется, что из здания были эвакуированы 12 человек, пострадавших не оказалось.