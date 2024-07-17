В Ставрополе загорелась кровля многоквартирного дома
Огнеборцы МЧС Ставрополя тушат пожар на кровле четырехэтажного жилого дома. Об этом 17 июля сообщили в министерстве региона.
«По улице Серова города Ставрополя произошло возгорание кровли четырехэтажного МКД. Площадь пожара составляет 300 кв. м», — говорится в публикации.
Уточняется, что из здания были эвакуированы 12 человек, пострадавших не оказалось.
«На месте работают 42 человека и 13 единиц техники», — добавили в МЧС.
Ранее в этот день также сообщалось, что загорелась крыша здания на Пресненском Валу в центре Москвы. Для тушения МЧС привлекали вертолет Ка-32. На время работы оперативных и экстренных служб движение транспорта по улице временно перекрывалось. Позднее сообщили, что пожар был полностью ликвидирован.