Для тушения пожара на Пресненском Валу в Москве привлекли вертолет Ка-32
В Москве на Пресненском Валу загорелось административное здание. Об этом 17 июля сообщили в МЧС России.
«На месте работают более 100 специалистов и 34 единицы техники. К месту следует вертолет Ка-32 Московского авиационного центра», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram ведомства.
Уточняется, что горит чердачное помещение, людей внутри нет. Столичный дептранс уведомил, что на фоне ЧП движение транспорта по улице временно перекрыто.
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