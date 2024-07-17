Пожар вспыхнул на крыше здания на Пресненском валу в Москве
В центре Москвы 17 июля произошел пожар в одном из административных зданий. Кадры возгорания есть в распоряжении «Известий».
Огонь охватил крышу здания на Пресненском валу.
Над зданием поднимается столб густого серого дыма. Его видно за десятки километров от места происшествия.
Ранее, 4 июля, в Москве на Беговой улице в районе Московского ипподрома загорелась хозяйственная постройка. Возгорание удалось локализовать на площади 600 кв. м. На место тушения возгорания в здании у станции Москва-Товарная-Смоленская был направлен пожарный поезд.