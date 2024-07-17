В МЧС сообщили о ликвидации пожара на Пресненском Валу в центре Москвы
Пожар на Пресненском Валу в центре Москвы ликвидирован на площади 700 кв. м, об этом 17 июля сообщили в МЧС России.
По данным пресс-службы ведомства, пострадавших в результате происшествия нет. Другие подробности не приводятся.
О пожаре стало известно ранее в этот день. Загорелось чердачное помещение, людей внутри не было. Для тушения МЧС привлекали вертолет Ка-32. На время работы оперативных и экстренных служб движение транспорта по улице временно перекрывалось.