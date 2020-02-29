В Британии заявили о возможности заражения до 70% граждан страны COVID-2019

До 70% граждан страны могут подвергаться инфицированию коронавирусом нового типа COVID-2019, при этом около 10% может понадобиться госпитализация. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на наиболее негативный прогноз правительства.

На следующей неделе власти намерены опубликовать новый план по действиям в случае пандемии. В документе также оцениваются риски того, что государственные службы могут не справиться с короткой, но мощной эпидемией.

Среди мер по борьбе с угрозой распространения коронавируса — закрытие школ, отмена операций в национальных больницах, а также отмена крупных мероприятий, однако полные сценарии пока неизвестны.

О вспышке коронавируса в китайском городе Ухань стало известно в конце декабря 2019 года. Позже заболевание распространилось и в другие страны.

Ранее официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич заявил, что пациент, зараженный коронавирусом, способен полностью выздороветь спустя 20 дней после выявления заболевания.

27 февраля ВОЗ повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне до «очень высокого».

28 февраля сообщалось, что свыше 1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 за пределами Китая зафиксировала за последние сутки Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).