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В Чехии зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом

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Фото: Global Look Press/Ondrej Deml
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Первые три случая заражения коронавирусом COVID-2019 зафиксированы в Чехии. С таким заявлением выступил глава минздрава страны Адам Войтех.

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Министр уточнил, что двое инфицированных находятся в больнице Na Bulovce в Праге, а еще один в медучреждении города Усти-над-Лабем. Пациенты, находящиеся в пражской больнице, приехали в страну из Италии. Один из них проходил стажировку в итальянском университете, а вторым оказалась американка, учащаяся в Милане.

«Тот больной, который лежит в больнице города Усти-над-Лабем, вернулся из Италии, где проводил отпуск на горнолыжном курорте», — цитирует «РИА Новости» слова министра.

Ранее в этот же день стало известно о новом случае заражения вирусом COVID-2019 в Белоруссии. Один из тестов показал наличие инфекции у гражданки страны, прибывшей из Италии. 28 февраля минздрав Белоруссии сообщил о первом случае коронавируса на территории страны. Инфекцию выявили у гражданина Ирана, прилетевшего из Баку.

В конце декабря в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка нового вида коронавируса COVID-2019. За два месяца болезнь распространилась практически по всему миру. По состоянию на 1 марта 2020 года, число жертв коронавируса достигло 2993, заражены 87 593 человека, выздоровели 42 614 человек. Число зараженных в Китае достигло 79 827.

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