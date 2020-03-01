США введут двойную проверку пассажиров из-за коронавируса

США введут двойную проверку пассажиров, ранее находившихся в странах с высоким риском распространения коронавируса. Об этом 1 марта на своей официальной странице в Twitter сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«В дополнение к проверке путешественников «до посадки» из определенных стран с высоким риском или областей в этих странах они также будут проверяться по прибытии в Америку», — написал он.

Ранее в этот же день стало известно, что на территории штата Вашингтон введен режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса.

Вспышка заболевания была зафиксирована в конце декабря в китайском Ухане. Она распространилась и в других странах. Наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

По последним данным, общее число умерших от коронавируса в Китае достигло 2870 человек. Всего инфекцией заразились свыше 79,8 тыс. человек, выздоровели 41,8 тыс.