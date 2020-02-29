США введут запрет на въезд в страну недавно побывавших в Иране иностранцев

Соединенные Штаты вводят запрет на въезд в страну иностранцев, которые находились в Иране в последние 14 дней. Об этом в субботу, 29 февраля, заявил вице-президент США Майкл Пенс, передает «РИА Новости».

По его словам, действия по ограничения в отношении Ирана одобрил в субботу президент США Дональд Трамп.

Пенс добавил, что США повышают уровень опасности на поездки в некоторые регионы Италии и Южной Кореи и советуют американцам отказаться от путешествий.

Ранее в субботу минздрав Ирана сообщил, что число заразившихся коронавирусом в стране достигло 593 человек, жертвами заболевания стали 43 человека.

Вспышка инфекции была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Она распространилась и в других странах. Наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

По состоянию на 29 февраля на территории Китая от нового коронавируса скончались 2835 человек, заражены более 79,2 тыс. человек, выписано около 39 тыс. человек. Вне Китая число зараженных достигает 4691 человека в 51 стране.