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Режим ЧС из-за коронавируса введен на территории штата Вашингтон

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Фото: REUTERS/George Frey
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Губернатор американского штата Вашингтон Джей Инсли ввел на его территории в субботу, 29 февраля режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы распространения коронавируса. Такое заявление опубликовано на официальном сайте губернатора.

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«Это позволит нам получить ресурсы, в которых мы нуждаемся», — подчеркнул он.

Губернатор также заявил, что жители штата «могут быть уверены, что мы серьезно относимся к этой угрозе и работаем в сотрудничестве с нашими партнерами в области здравоохранения».

Режим ЧС позволяет руководству штата запрашивать у федеральных властей дополнительные средства и ресурсы, а также привлекать к выполнению различных задач Национальную гвардию США. Вашингтон стал первым из американских штатов, где власти предприняли данную меру из-за коронавируса.

Ранее в этот день в США зафиксирован первый случай смерти от коронавируса. Гибель произошла в штате Вашингтон. В управлении по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов министерства здравоохранения и социальных служб США опасаются, что болезнь будет распространяться на западном побережье страны. В связи с этим в управлении ускорилась работа по исследованию вируса.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце декабря в китайском Ухане. Она распространилась и в других странах. Наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

По последним данным, общее число умерших от коронавируса в Китае достигло 2870 человек. Всего инфекцией заразились свыше 79,8 тыс. человек, выздоровели 41,8 тыс.

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