Суд в Крыму объявил в розыск сбежавшую пациентку с подозрением на коронавирус

В Севастополе по решению суда объявлена в розыск женщина, находившаяся на карантине в одной из больниц города. Пациентка не стала дожидаться выписки и самовольно покинула медучреждение. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю Наталья Пеньковская.

Несмотря на то что у пациентки не было лабораторного подтверждения диагноза и две ее пробы на коронавирус нового типа COVID-19 были отрицательные, она должна была оставаться в медучреждении и дождаться результатов третьего теста.

«Есть решение суда, оно пятидневной давности. <…> по протоколу, они (пациенты. — Ред.) должны пройти необходимое количество лабораторных исследований, только тогда этот диагноз могут снять», — цитирует ТАСС слова Пеньковской.

Также уточняется, что девушка является гражданкой Украины и приехала в Севастополь из Китая. Она была госпитализирована в одну из больниц города, так как после прилета у нее поднялась температура.

28 февраля в ходе рейдов в московских гостиницах, общежитиях и частных квартирах было выявлено 88 человек, нарушивших режим изоляции после возвращения из Китая. Все они подлежат депортации из страны.

Вспышка неизвестной пневмонии произошла в китайском городе Ухань в конце декабря. Возбудителем заболевания оказался коронавирус нового типа. Позже инфекция распространилась за пределы Китая.

По последним данным, общее число умерших от COVID-19 в КНР достигло 2870 человек. Всего заразились свыше 79,8 тыс. человек, выздоровели 41,8 тыс.