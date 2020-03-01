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Путин рассказал об экономических последствиях из-за коронавируса

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Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
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Уходящая неделя стала самой худшей с 2008 года для мирового рынка нефти. Об этом в воскресенье, 1 марта, заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации на глобальных сырьевых рынках в связи с коронавирусом.

«Прошедшая неделя стала худшей для глобальных рынков, начиная с кризиса 2008 года», — цитирует его ТАСС.

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Однако глава государства отметил, что текущий уровень мировых цен на нефть остается приемлемым для российского бюджета, и добавил, что стране в любом случае необходимо подготовиться к самым разным сценариям развития событий.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что накопленные резервы России, в которые входит и Фонд национального благосостояния (ФНБ), позволяют удерживать стабильную ситуацию в национальной экономике.

Эпидемия нового вида коронавируса (COVID-2019) началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Позже инфекция распространилась и на другие страны.

В настоящий момент, помимо Китая, наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране. МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в эти страны.

18 февраля Министерство экономического развития России начало разработку плана мероприятий по нейтрализации влияния коронавируса COVID-2019 на российскую экономику.

25 февраля в Международном валютном фонде (МВФ) рассказали о последствиях коронавируса для мировой экономики. Так, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что не стоит ожидать скорой ликвидации последствий COVID-2019, и призвала подготовиться к «наименее благоприятным сценариям».

27 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне до «очень высокого». В тот же день Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в эти три страны.

По последним данным, общее число умерших от коронавируса в КНР достигло 2870 человек. Всего инфекцией заразились свыше 79,8 тыс. человек, выздоровели 41,8 тыс.

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