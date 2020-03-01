Французов попросили реже целоваться из-за коронавируса

Граждан Франции призвали меньше целоваться во время встреч, чтобы избежать распространения нового коронавируса COVID-2019. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщает Bloomberg со ссылкой на главу французского Минздрава Оливье Верана.

«Минздрав рекомендует сократить социальные контакты физического характера. Это касается в том числе la bise (традиционные двух- или трехкратные поцелуи в щеку. — Ред.)», — цитирует его агентство.

Отмечается, что накануне в стране зафиксировано более 100 случаев заражения коронавирусом. Правительство Франции отменило Парижский полумарафон и запретило проведение собраний, включающее более 5 тыс. человек.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. Наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

По последним данным, общее число умерших от коронавируса в КНР достигло 2870 человек. Всего инфекцией заразились свыше 79,8 тыс. человек, выздоровели 41,8 тыс.

В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек.

24 февраля посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что китайские специалисты разработали вакцину, которая предварительно считается эффективной против COVID-2019. Вместе с тем в ВОЗ заявили об отсутствии препаратов для лечения коронавируса.