Прямой эфир
Сюжет:

Французов попросили реже целоваться из-за коронавируса

0
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Граждан Франции призвали меньше целоваться во время встреч, чтобы избежать распространения нового коронавируса COVID-2019. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщает Bloomberg со ссылкой на главу французского Минздрава Оливье Верана.

COVIDное постоянство: коронавирус станет сезонной болезнью, как грипп
Инфекция закрепится благодаря длительному инкубационному периоду и высокой способности к заражению

«Минздрав рекомендует сократить социальные контакты физического характера. Это касается в том числе la bise (традиционные двух- или трехкратные поцелуи в щеку. — Ред.)», — цитирует его агентство.

Отмечается, что накануне в стране зафиксировано более 100 случаев заражения коронавирусом. Правительство Франции отменило Парижский полумарафон и запретило проведение собраний, включающее более 5 тыс. человек.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. Наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

По последним данным, общее число умерших от коронавируса в КНР достигло 2870 человек. Всего инфекцией заразились свыше 79,8 тыс. человек, выздоровели 41,8 тыс.

В ВОЗ предупреждают, что текущая ситуация может оказаться «лишь верхушкой айсберга» — по прогнозам организации, коронавирусом могут заболеть до 66% населения планеты при условии, что один пациент заражает только двух или трех человек.

24 февраля посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что китайские специалисты разработали вакцину, которая предварительно считается эффективной против COVID-2019. Вместе с тем в ВОЗ заявили об отсутствии препаратов для лечения коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Число жертв коронавируса в Японии увеличилось до 12 человек
Первую смерть от коронавируса зарегистрировали в Австралии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020