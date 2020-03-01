Число жертв коронавируса в Японии увеличилось до 12 человек

Пожилой мужчина скончался 29 февраля от коронавируса в японской префектуре Хоккайдо. Об этом объявили власти японского региона.

Как отмечает в воскресенье, 1 марта, телеканал NHK, это уже третья жертва коронавируса в Хоккайдо. Известно, что пациент был старше 70 лет. Его госпитализировали в больницу города Кусиро 17 января из-за ложной пневмонии, 23-го числа того же месяца были замечены симптомы лихорадки и пневмонии. Спустя два дня коронавирус был лабораторно подтвержден. Больница подтвердила, что мужчина мог заразиться в больнице.

По состоянию на настоящий момент число умерших от коронавируса в Японии к настоящему моменту достигло 12 человек. В Хоккайдо госпитализированы 66 человек с этой инфекцией.

Ранее, в воскресенье,стало известно, что визит китайского лидера Си Цзиньпина в Японию, намеченный на апрель, может быть отложен из-за продолжающегося распространения коронавируса COVID-19. 27 февраля власти Японии распорядились закрыть все школы.

Вспышка новой инфекции была зафиксирована в конце декабря в китайском Ухане. Она распространилась и в других странах.

По последним данным, общее число умерших от коронавируса в Китае достигло 2870 человек. Всего инфекцией заразились свыше 79,8 тыс. человек, выздоровели 41,8 тыс.