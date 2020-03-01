Глава Минздрава не увидел необходимости в проверке всех россиян на коронавирус

Проверяться на наличие коронавируса необходимо только тем, у кого присутствуют симптомы этой инфекции, и тем, кто вернулся из стран со вспышкой COVID-2019. Об этом в воскресенье, 1 марта, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Вчера размещены Министерством здравоохранения объяснения на предмет обследования по коронавирусу. И вы можете обратиться при условиях наличия у вас клиники или если вы возвращаетесь из очагов, где существует вероятность заражения <…> Нет смысла каждому бежать и проверяться на коронавирус», — цитирует его «РИА Новости».

Глава Минздрава отметил, что проверка на наличие COVID-2019 проводится в рамках бесплатной медицинской помощи.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. Наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

24 февраля посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что китайские специалисты разработали вакцину, которая предварительно считается эффективной против COVID-2019. Вместе с тем в ВОЗ заявили об отсутствии препаратов для лечения коронавируса.

27 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне до «очень высокого». В тот же день Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Иран, Италию и Корею.

По последним данным, общее число умерших от коронавируса в КНР достигло 2870 человек. Всего инфекцией заразились свыше 79,8 тыс. человек, выздоровели 41,8 тыс.