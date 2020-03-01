Прямой эфир
Сюжет:

Глава Минздрава не увидел необходимости в проверке всех россиян на коронавирус

0
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проверяться на наличие коронавируса необходимо только тем, у кого присутствуют симптомы этой инфекции, и тем, кто вернулся из стран со вспышкой COVID-2019. Об этом в воскресенье, 1 марта, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Аптечный пунктик: в РФ могут возникнуть проблемы с производством лекарств
Остатков китайского фармсырья для некоторых препаратов хватит до апреля

«Вчера размещены Министерством здравоохранения объяснения на предмет обследования по коронавирусу. И вы можете обратиться при условиях наличия у вас клиники или если вы возвращаетесь из очагов, где существует вероятность заражения <…> Нет смысла каждому бежать и проверяться на коронавирус», — цитирует его «РИА Новости».

Глава Минздрава отметил, что проверка на наличие COVID-2019 проводится в рамках бесплатной медицинской помощи.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. Наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

24 февраля посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что китайские специалисты разработали вакцину, которая предварительно считается эффективной против COVID-2019. Вместе с тем в ВОЗ заявили об отсутствии препаратов для лечения коронавируса.

27 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила оценку риска коронавируса на глобальном уровне до «очень высокого». В тот же день Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Иран, Италию и Корею.

По последним данным, общее число умерших от коронавируса в КНР достигло 2870 человек. Всего инфекцией заразились свыше 79,8 тыс. человек, выздоровели 41,8 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Французов попросили реже целоваться из-за коронавируса
Путин рассказал о ситуации с коронавирусом в России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020